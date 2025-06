Appelé pour la première fois en équipe nationale A à l’occasion des matchs amicaux contre l’Irlande et l’Angleterre, Mamadou Lamine Camara n’a pas caché sa joie de rejoindre la Tanière.

« Ça fait plaisir, je suis vraiment content et heureux d’être ici. J’attendais pas mieux », confie-t-il, le sourire aux lèvres. C’est à la maison que le milieu sénégalais a découvert son nom sur la liste : « J’étais à l’entraînement, ensuite je suis rentré à la maison pour manger, et après j’ai regardé la liste. Quand j’ai vu mon nom, j’étais tellement heureux », explique le joueur du RS Berkane.

Habitué de la Tanière chez les jeunes, il a connu toutes les étapes du parcours : « J’ai fait presque toutes les petites catégories U17, U20, U23. Ici, j’ai retrouvé des grands frères, des cadres qui nous aident à augmenter le niveau. On nous a bien accueillis, on est bien ici. » S’il reconnaît que la concurrence est présente, il garde les pieds sur terre : « La concurrence existe partout dans le foot, donc je viens ici pour apprendre de mes aînés. » Il espère aussi pouvoir s’imposer dans la durée : « J’essaie d’apporter le minimum que j’ai pour essayer de rester, incha’Allah. » Et de conclure : « Ça a toujours été pareil, comme dans les petites catégories : venir, apprendre et apprendre le maximum possible. »

wiwsport.com