Après plus de quatre mois d’absence forcée, Jacob Baldé peut désormais nouer son « nguimb ». Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) a levé la suspension qui frappait le pensionnaire de l’écurie Falaye Baldé, comme en atteste une note officielle signée par le président Malick Ngom d’après Record.

« Le Bureau du Comité national de gestion de la lutte, lors de sa réunion du lundi 26 mai, a décidé de lever la sanction du lutteur Yankhoba Baldé dit Jacob Baldé. Il est autorisé à participer aux compétitions de lutte sur l’ensemble du territoire à compter de la date de signature. »

Une délivrance pour le lutteur, qui avait été sanctionné le 30 janvier dernier pour avoir asséné un coup à Franc lors du face-à-face entre Ama Baldé et Franc sur le plateau de la 2STV. Cette altercation avait entraîné une suspension ferme de six mois. Le 13 mai, Jacob Baldé avait formulé une demande de grâce auprès du CNG. À peine un mois plus tard, l’instance a accédé à sa requête et levé la sanction. Le lutteur de Falaye Baldé pourra donc honorer son prochain engagement prévu le 20 juillet contre Thiatou Yoff, en marge du combat entre Balla Gaye 2 et Siteu.

Une bonne nouvelle pour Jacob Baldé, désormais libre de défendre ses chances sur l’arène sénégalaise.

wiwsport