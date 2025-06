À peine avoir quitté l’Inter Milan après la déroule en finale de Ligue des Champions contre le PSG, Simone Inzaghi va rebondir en Arabie saoudite. Le technicien italien devient l’entraîneur d’Al-Hilal de Kalidou Koulibaly.

Le club saoudien d’Al-Hilal a annoncé mercredi soir la signature de l’entraîneur italien Simone Inzaghi. Celui-ci avait quitté l’Inter Milan mardi, trois jours après avoir été lourdement battu en finale de Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain (5-0). « Aujourd’hui commence mon histoire avec Al-Hilal », a déclaré Inzaghi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le club de la capitale Riyad, champion national en 2024, qui précise sur son site web avoir engagé le technicien pour les deux prochaines saisons.

Al-Hilal disputera disputera la Coupe du Monde des clubs : Kalidou Koulibaly et ses partenaires affronteront le Real Madrid, Salzbourg puis Pachuca dans le groupe H. Leur nouvel entraîneur de 49 ans, ancien coach de la Lazio Rome entre 2016 et 2021, a remporté le titre de Champion d’Italie avec l’Inter Milan en 2024 ainsi que les Coupes d’Italie 2022 et 2023. Il a aussi mené les ‘Nerazzuri’ en finale de la Ligue des Champions à deux reprises, en 2023 contre Manchester City (défaite 1-0) et cette année contre le PSG.

