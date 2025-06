Après Amara Diouf, un autre jeune talent sénégalais pourrait bientôt poser ses valises à Fenerbahçe. Il s’agit d’Abdou Aziz Fall, milieu de terrain de 18 ans évoluant actuellement à Essamaye. Selon les dernières informations, le club turc serait sur le point de finaliser son recrutement.

Doté d’une technique précise et d’une grande combativité, le champion d’Afrique des moins de 18 ans avec les Lionceaux, qui a longtemps suscité les convoitises, devrait faire sa première aventure européenne à Fenerbahçe.

D’après la presse turque relayée par Wiwsport, Abdou Aziz Fall, formé à Keur Madior, devrait rapidement signer son premier contrat professionnel avec les “Canaris” et rejoindre Istanbul dans les prochains jours pour passer sa visite médicale. À l’image de son compatriote et coéquipier en sélection jeune, Amara Diouf, annoncé en début de semaine, il pourrait débuter avec les équipes jeunes ou la réserve afin de s’adapter au rythme et au niveau du football européen.

wiwsport.com