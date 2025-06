Deux sénégalais sont en lice pour la distinction de pépite de la saison 2024-2025 en Ligue 2. Il s’agit de Pathé Mboup (Pau FC) et d’ Idrissa Gueye (FC Metz).

La fin de saison est arrivée et c’est le moment de distribuer les bons points. En ligue 2, Lorient a terminé champion et jouera dans l’élite la saison prochaine au même titre que le Paris FC et le FC Metz qui s’est imposé contre Reims lors des barrages d’accession en Ligue1.

En ce qui concerne les distinctions individuelles notamment le titre de pépite de la saison, les sénégalais Pathé Mboup (Pau FC) et Idrissa Gueye (FC Metz) sont en concurrence avec le camerounais Arthur Avom (Lorient- 20 ans, 2 buts 4 passes décisives) et les français Anthony Bermont (Annecy- 19 ans/ 2 buts) et Ugo Raghouver (USL Dunkerque – 21 ans, 1 but – 1 passe décisive).

Le jeune messin Idrissa Gueye a marqué 5 buts et offert une passe décisive en 17 matchs de Ligue 2 alors que son compatriote Pathé Mboup (21 ans) a inscrit 9 buts et distribué 3 caviars en 37 apparitions cette saison.

Wiwsport.com