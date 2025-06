Le championnat féminin de D2 arrive à son épilogue avec une finale très attendue qui opposera les deux meilleures équipes de la saison. Malgré une dernière journée non disputée dans la poule A, la messe était déjà dite : Étincelles, solide leader avec quatre points d’avance, ne pouvait plus être rejoint par son dauphin, Baobab. Les Kédovines décrochent ainsi leur ticket pour la D1 et tenteront de décrocher le titre face aux Saint-Louisiennes du Lycée Ameth Fall.

En poule B, les Lycéennes ont dominé de la tête et des épaules, alignant la meilleure attaque (18 buts marqués) et la défense la plus hermétique (4 buts encaissés). Elles se dressent donc en favorites logiques pour succéder aux Dorades. Face à elles, les Étincelles ont également réalisé une belle saison, concédant une seule défaite en neuf matchs.

En lever de rideau, un barrage décisif opposera Baobab de Tambacounda aux Tigresses de Thiès pour désigner la troisième équipe promue en D1. Ce duel, entre les deux deuxièmes des poules, promet d’être intense et déterminant.

La finale et le barrage, prévus ce mardi 03 juin au Stade Lat Dior de Thiés, s’annoncent donc comme les ultimes rendez-vous d’une saison haletante où toutes les ambitions vont se jouer sur un match.

