Le lendemain du sacre de Chelsea en Ligue Europa Conférence et la préparation de la prochaine saison de Ligue des Champions est tout sauf timide du côté de Chelsea. Les Blues ont bouclé l’arrivée de Liam Delap (Attaquant Ipswich Town) et sont proches de recruter Hugo Ekitike en provenance de Frankfort. Deux attaquants qui vont booster l’appétit de Nicolas Jackson.

Depuis son arrivée à Chelsea en 2023 en provenance de Villarreal pour environ 32 millions de livres, Nicolas Jackson s’est imposé comme l’attaquant de référence chez les Blues et même sous Maresca. Cependant, le recrutement de Liam Delap (wqqwwqqqqqwqwpas encore officialisé) et les rumeurs persistantes autour de Hugo Ekitike laissent présager une bataille intense pour le poste d’avant-centre à Stamford Bridge dès la prochaine saison.

Toutefois, au regard de son rôle central dans le système de Maresca, les arrivées de Delap et potentiellement Ekitike pourraient-elles poser des soucis à l’international sénégalais ?

Nicolas Jackson, le « numéro 9 parfait »

Enzo Maresca n’a jamais caché son admiration pour Nicolas Jackson. Dès son arrivée à Chelsea à l’été 2024, le technicien italien a décrit le Sénégalais comme son « numéro 9 parfait ». Cette confiance s’est traduite par un temps de jeu conséquent : lors de la saison 2024/25, Jackson a disputé 30 matchs de Premier League, dont 28 en tant que titulaire, marquant 10 buts et offrant plusieurs passes décisives. Malgré une blessure au tendon qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois, Jackson a montré des éclairs de génie, notamment avec six buts lors des neuf premiers matchs de la saison en Premier League, avant de connaître une baisse de forme en 2025 avec seulement un but en championnat (contre Everton).

Au-delà des chiffres, analyser les performances de Jackson révèle un attaquant dynamique, particulièrement efficace dans les courses progressives. Il s’est classé 11e parmi tous les joueurs de Premier League pour les portées de balles progressives la saison dernière, démontrant sa capacité à faire avancer le jeu et à créer des opportunités dans des zones dangereuses.

Cependant, son efficacité devant le but reste un point à améliorer pour le Lions de 23 ans : il a manqué près de deux fois plus d’occasions franches que Liam Delap, malgré un plus grand nombre de matchs joués. Cette irrégularité a sans doute poussé Chelsea à chercher des alternatives cet été.

Retrouvailles Delap/Maresca, anciens de Manchester City

🚨🔵 Liam Delap has completed also final part of medical tests at Chelsea and he can be considered new #CFC player. £30m move completed from Ipswich. pic.twitter.com/DZeLXgUHCN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025

L’arrivée de Liam Delap, officialisée pour 30 millions de livres après l’activation de sa clause libératoire à Ipswich Town, marque un tournant pour Chelsea. Âgé de 22 ans, Delap a impressionné lors de la saison 2024/25 avec 12 buts en 37 matchs de Premier League pour Ipswich, malgré la relégation de son équipe. Son style physique et sa présence dans la surface en font un attaquant rigoureux qui maintient les défenseurs sous pression, selon le Daily Mail.

Delap bénéficie d’un avantage clé : il connaît bien Enzo Maresca, ayant évolué sous ses ordres à l’académie de Manchester City, où il a marqué 27 buts en 22 matchs pour l’équipe réserve. Cette familiarité avec le système de Maresca, combinée à sa relation passée avec Cole Palmer (avec qui il a formé un duo prolifique chez les jeunes de City), pourrait faciliter son intégration. En termes de style, Delap surpasse Jackson dans plusieurs métriques : il s’est classé 2e en Premier League pour les portés de balle progressifs, juste derrière Anthony Elanga, et a manqué moins d’occasions franches que Jackson.

L’arrivée de Delap ne signifie pas nécessairement la fin pour Jackson. Chelsea voit Delap comme une option de rotation qui ne bloquera pas la progression de Jackson, toujours considéré par son coach « comme un talent capable de devenir un avant-centre de classe mondiale ». Cependant, la signature de Delap met la pression sur Jackson, dont les performances inconstantes pourraient le reléguer à un rôle secondaire si Delap s’impose rapidement.

Hugo Ekitike, l’autre renfort menace ?

En parallèle, Chelsea continue de manifester un intérêt marqué pour Hugo Ekitike, l’attaquant de 22 ans d’Eintracht Francfort. Selon plusieurs sources, les Blues intensifient les discussions pour recruter le Français. Ekitike a brillé en 2024/25, avec 22 buts et 12 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. Son profil, souvent comparé à celui de Jackson, vient apporter plus de finesse dans les actions. Sa prise de décision et sa finition sont réputées. Si Chelsea parvient à concrétiser l’arrivée d’Ekitike, cela pourrait bouleverser la hiérarchie des attaquants.

Une chaise pour trois !

Avec Delap déjà acquis et Ekitike dans le viseur, Chelsea pourrait se retrouver avec trois attaquants de haut niveau en compétition pour une place de titulaire. Cette situation est inédite pour Maresca, qui a jusqu’à présent privilégié Jackson, même dans les moments difficiles.

Chelsea pourrait envisager un système où Delap et Jackson se disputeraient le poste d’avant-centre, tandis qu’Ekitike (ou un autre attaquant polyvalent) pourrait occuper un rôle hybride d’ailier gauche ou d’attaquant large. Cette flexibilité tactique correspond à la vision de Maresca, qui valorise les joueurs capables de s’adapter à plusieurs positions. D’ailleurs, c’est l’une des palettes de Nicolas Jackson qui a commencé sa carrière en tant qu’ailier avant d’être repositionné dans l’axe.

Cependant, il est clair que l’intégration de deux nouveaux attaquants pourrait compliquer la gestion de l’effectif. Christopher Nkunku, souvent utilisé comme numéro 9 sans convaincre, devrait quitter le club cet été, tandis que le jeune Marc Guiu (19 ans) pourrait être prêté, notamment à Ipswich. Ces départs laisseraient plus de place à Delap et Ekitike, mais ils accentueraient également la pression sur Jackson pour maintenir son statut.

