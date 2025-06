De retour au Sénégal ce mardi Balla Gaye 2 s’est prononcé sur son état de forme et sur sa confrontation contre Siteu le 20 juillet.

Après trois mois passés à l’INSEP Paris, le Lion de Guédiawaye se sent prêt à affronter Siteu. Balla Gaye 2 qui a foulé le sol sénégalais ce mardi est revenu sur la première phase de sa préparation effectuée dans des conditions optimales.

« Je me suis bien préparé à l’INSEP et j’ai beaucoup récupéré. La récupération est très importante et on a misé là-dessus au même titre que l’alimentation. Il y’a une grande différence entre se préparer à l’INSEP et se préparer au Sénégal. Là-bas on a tout ce dont on a besoin. Maintenant il y’a un emploi du temps à suivre et il reste du travail à faire ici. C’est pourquoi je suis venu avec toute l’équipe » a-t-il déclaré sur Albourakh TV.

L’ancien roi des arènes croit ainsi fermement à ses chances de succès contre le Tarkinda qui a réussi à pratiquement tenir en échec Modou Lô lors de son dernier combat.

« Ce combat est très important pour moi. Je le prends très au sérieux et c’est pour cela que j’ai travaillé très dur. Je respecte Siteu mais le jour j on saura qui est qui. Je suis prêt physiquement, moralement et mentalement (…) Logiquement combat ne devrait pas durer ».

