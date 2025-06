Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, n’a pas caché son émotion à l’idée de voir l’équipe nationale se présenter sans Sadio Mané pour le match amical contre l’Angleterre prévu le 10 juin à Nottingham.

« Oui, forcément, c’est un pincement au cœur. Tout le monde sait ce que représente Sadio pour notre équipe« , a reconnu le patron du football sénégalais, en marge d’une conférence de presse organisée par l’ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Juliette John. Il précise toutefois que cette décision a été prise « en concertation avec le sélectionneur », ajoutant qu’il a été décidé « de ne pas le retenir cette fois« .

Augustin Senghor ne dramatise pas pour autant cette absence. Il y voit même une forme d’opportunité. « Peut-être que c’est un mal pour un bien, aussi bien pour lui que pour nous. On espère le retrouver au mieux de sa forme pour les échéances futures« , a-t-il déclaré. Le président de la FSF voit ce match comme une occasion de jauger l’ensemble de l’effectif. « Ce match est une belle opportunité pour d’autres de se montrer, de prouver qu’ils peuvent évoluer aux côtés des cadres et faire progresser l’équipe », affirme-t-il.

Il rappelle d’ailleurs que cette gestion des joueurs en fin de saison est fréquente à travers le monde. « J’ai vu plusieurs listes de sélection où des stars ont été mises au repos pour mieux revenir en septembre, plus fraîches et plus performantes« , explique-t-il. Car le contexte du mois de juin, juste après une saison intense, impose des choix parfois difficiles mais nécessaires. « On est dans une période où certains joueurs peuvent avoir besoin de souffler. Il y a d’autres compétitions à venir, comme la Coupe du monde des clubs, et les calendriers sont de plus en plus chargés », souligne-t-il. Ce qui compte avant tout pour Augustin Senghor, c’est de préserver les forces vives du groupe pour les moments décisifs. « Le plus important, c’est que Sadio soit là et prêt pour les grands rendez-vous à venir », conclut-il.

wiwsport.com