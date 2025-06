Relégué en Ligue 2 avec le Stade de Reims, Yehvann Diouf s’est exprimé dans une interview accordée à L’Équipe. Le gardien international sénégalais revient sur une saison douloureuse, sur sa performance personnelle, mais aussi sur l’avenir, dans l’incertitude.

Auteur d’une très bonne saison sous les couleurs du Stade de Reims, Yehvann Diouf s’est affirmé comme l’un des meilleurs éléments de son équipe. Solide sur sa ligne, décisif à plusieurs reprises, le gardien sénégalais a brillé individuellement. Mais cela n’a malheureusement pas suffi à sauver les siens d’une descente en Ligue 2. « Depuis que je joue à Reims (2019), c’est ma meilleure saison. Mais on sait que, quand les gardiens sont très sollicités, c’est qu’en général l’équipe va mal. Je ne sais pas si je suis le plus frustré de tous, et je ne le pense pas. On est tous très frustrés, très embêtés, très déçus par cette situation. Mais on s’y est mis nous-mêmes. On ne va pas trouver d’excuses. On ne va pas trouver 30 000 mots pour dire qu’on est tristes. Parce que le travail, il fallait le faire sur le terrain. Alors oui, maintenant on est tristes, et c’est facile de le dire. Mais on avait 120 minutes pour faire en sorte d’être heureux, d’oublier la saison et de terminer sur une bonne note. Cela n’a pas été fait, tout simplement… « , a fait savoir le portier sénégalais.

Interrogé sur son avenir et celui du club, le portier sénégalais ne cache pas sa tristesse profonde. « Franchement, je ne vous cache pas que là, je ne vois aucun avenir. Je ne vois que le présent, et je suis dégoûté ! Pour l’équipe, le staff, les supporters, les personnes qui bossent au club. Parce qu’il va y avoir forcément des personnes licenciées, car en L2, on n’a pas le même budget qu’en L1. Donc je suis dégoûté pour toutes ces personnes-là, celles qui ont fait tous les déplacements en championnat, en Coupe de France, encore nombreuses, pour nous soutenir contre Metz. Donc oui, je suis dégoûté pour tout ça. L’avenir, on aura peu de temps pour s’y préparer, parce que la L2, c’est dans pas si longtemps que ça, et la reprise sera plus tôt que d’habitude. Il va falloir bien réfléchir. Pourquoi est-on descendu ? Quels sont les problèmes dans l’équipe et en dehors ? Pour remettre les choses à plat et repartir de l’avant. Je suis sous contrat jusqu’en 2027. J’ai inscrit mon fils à l’école maternelle ici. Donc, moi, pour l’instant, je suis là. On verra de quoi sera fait l’avenir. Mais à l’instant T, je suis sous contrat avec le Stade de Reims », ajoute-t-il.

