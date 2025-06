Le tournoi amical U20 de l’UFOA revient en 2025, six ans après sa dernière édition disputée à Thiès. Le tirage au sort, effectué ce vendredi en Côte d’Ivoire, a permis de dévoiler la composition des groupes de cette compétition régionale qui rassemblera treize sélections d’Afrique de l’Ouest au Ghana.

Le tirage au sort du tournoi amical U20 réunissant les zones A et B de l’UFOA a été effectué ce vendredi en Côte d’Ivoire. La compétition, prévue du 15 au 30 juin 2025 au Ghana. Le Sénégal a été placé dans le groupe C aux côtés de la Sierra Leone, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

Les matchs se dérouleront au Ghanaman Soccer Centre of Excellence à Prampram, avec la finale prévue au stade de l’Université du Ghana à Accra. La dernière édition, organisée en 2019 à Thiès, avait été remportée par le Sénégal de Serigne Saliou Dia. Les Lionceaux tenteront de briller à nouveau dans une compétition qui s’annonce relevée. Treize pays prendront part à ce tournoi. Il s’agit du Ghana, du Togo, de la Gambie, du Libéria, du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Côte d’Ivoire et du Bénin. En revanche, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau ne seront pas de la partie.

Composition des groupes :

Groupe A : Ghana, Togo, Gambie, Liberia

: Nigeria, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée Groupe C : Sénégal, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Bénin

