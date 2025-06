À seulement deux semaines du coup d’envoi du tournoi U20 de l’UFOA réunissant les zones A et B, prévu du 15 au 30 juin à Prampram, au Ghana, la sélection nationale U20 du Sénégal, tenante du titre, n’a toujours pas entamé sa préparation.

Treize nations d’Afrique de l’Ouest sont attendues au Ghanaman Soccer Centre of Excellence pour disputer cette compétition régionale, de retour après six ans d’absence. Le Sénégal a hérité du groupe C, en compagnie de la Côte d’Ivoire, du Bénin et de la Sierra Leone.

Alors que plusieurs sélections engagées ont déjà démarré leurs regroupements, la formation sénégalaise reste en retrait. Selon nos informations, la sélection U20 est toujours en attente du feu vert des autorités sportives pour lancer officiellement sa préparation. À 13 jours du début de la compétition, Serigne Saliou Dia et son staff n’ont toujours pas réuni leur groupe, ni communiqué un programme de travail.

Ce retard survient quelques semaines après l’élimination du Sénégal en quart de finale de la dernière CAN U20, face au Nigeria aux tirs au but, un revers qui avait écarté les Lionceaux de la Coupe du monde U20.

Championne en titre, après avoir remporté l’édition 2019 à Thiès, la sélection sénégalaise n’a pour l’instant rien engagé pour défendre son trophée. Le Sénégal va-t-il finalement participer à ce tournoi ? À moins de deux semaines du coup d’envoi, la question reste entière.

