Les finales du Tournoi d’ouverture de la saison 2025 ont livré leur verdict dimanche sur le terrain Général Idrissa Fall (ex-Leclerc). L’équipe féminine de la Sococim a survolé la compétition en s’imposant 3 sets à 0 contre l’UGB. Chez les hommes, l’ASFA a fait de même face à l’ASC Ville de Dakar, s’offrant une victoire nette et sans bavure.

Un an après avoir vu l’UGB (dames) et l’ASC Ville de Dakar (hommes) triompher lors de l’édition précédente, ces deux équipes ont dû cette fois se contenter des accessits, dominées par des adversaires plus affûtés.

Sococim : Une domination incontestée

Véritable rouleau compresseur, la Sococim n’a laissé aucune chance à ses concurrentes. Après avoir éliminé l’ASFA en demi-finale (3-1), les joueuses coachées et aguerries par leurs expériences africaines ont écrasé l’UGB en finale. Portée par des cadres comme Assiétou Ndoye, la Sococim a fait parler sa supériorité technique et tactique, confirmant son statut de favorite.

ASFA : Le retour des militaires

Chez les hommes, l’ASFA a présenté un effectif particulièrement solide, renforcé par des recrues de choix. Parmi elles, Youssouf Coly, transfuge de l’UGB, et un puissant volleyeur gambien venu de Ville de Dakar. Avec ces renforts, l’ASFA a rapidement trouvé la bonne carburation, balayant l’ASC Ville de Dakar en finale (3-0). Cette victoire marque le début du mandat fédéral du président et coach Amadou Sène, qui peut savourer un premier titre.

En attendant le coup d’envoi officiel du Championnat national, ces résultats laissent entrevoir une saison où la Sococim et l’ASFA partent favoris pour conserver leur suprématie. Reste à savoir si l’UGB et Ville de Dakar parviendront à rebondir et à contester leur hégémonie dans les semaines à venir.

wiwsport