Pour sa première participation au Tournoi de l’Amitié de l’UEFA, l’équipe nationale U18 du Sénégal n’a pas manqué ses débuts. Opposés à l’Uruguay ce dimanche à Nyon, en Suisse, les Lionceaux se sont imposés avec autorité sur le score de 4-0.

Composée de plusieurs joueurs ayant participé à la dernière CAN U17 où le Sénégal avait été éliminé en quart de finale la sélection a été renforcée par de nouveaux éléments, dont Mame Mody Sy, de retour après une blessure qui l’avait privé de la CAN. Auteur d’un doublé, l’attaquant a brillé pour son grand retour sous le maillot national. Les deux autres buts sénégalais ont été inscrits par Ismaïla Manga et Mbaye Cissé, dans une rencontre parfaitement maîtrisée par les Lionceaux du début à la fin.

Logé dans le groupe B, le Sénégal est accompagné du Japon, du Portugal et de l’Uruguay. Après ce succès inaugural, les Lionceaux affronteront le Japon ce mercredi, avant de défier le Portugal samedi pour clore la phase de poules. Seule nation africaine invitée à ce tournoi qui se déroule jusqu’au 10 juin 2025, le Sénégal dirigé par Ibrahima Faye espère marquer les esprits et aller le plus loin possible.

