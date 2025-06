Attaquant des Blues de Chelsea depuis deux saisons, Nicolas Jackson continue sa progression dans l’effectif d’Enzo Maresca. À 23 ans, l’international sénégalais est le 24e attaquant de pointe le plus influent du monde.

Il est certes jeune, mais Nicolas Jackson s’invite de plus en plus dans la sphère des meilleurs attaquants au monde. En plus d’être un buteur prometteur, Jackson est aujourd’hui dans le top 30 des buteurs les plus influents dans le jeu au monde. En effet, l’international sénégalais devance de grands attaquants comme Sorloth, Havertz ou encore Lionel Messi et s’affiche à la 24e position du top 50 où Kylian Mbappé caracole en tête, suivi de Viktor Gyökeres et de Harry Kane.

Ce classement du CIES prend en compte différents aspects du jeu tels que les duels aériens, la finition, la percussion… Sur le plan du jeu aérien, Jackson totalise une note de 52/100 tandis que sa note à la finition est de 78/100. D’ailleurs, cet aspect du jeu constitue un domaine où le Lion doit encore s’améliorer. Sur les phases de jeu comme la percussion, il a une note de 65/100 ou encore 62/100 comme note sur les passes décisives.

Récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence, Nicolas Jackson force aujourd’hui le respect. Il n’est pas l’option numéro 1 de son coach Maresca pour rien. Le technicien italien a toujours cru en son attaquant sénégalais et l’a souvent défendu contre les critiques notamment en Angleterre.

