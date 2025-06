Auteur d’une belle CAN U20 malgré l’élimination du Sénégal en quarts de finale, Cheikh Tidiane Thiam s’est engagé en faveur de Villarreal. Le jeune milieu de terrain arrive en provenance d’Oslo FA et a signé jusqu’en 2028.

Un nouveau jeune talent sénégalais débarque dans le football espagnol. Cheikh Tidiane Thiam, milieu offensif de 19 ans, auteur de deux buts avec les Lionceaux lors de la dernière CAN des moins de 20 ans, vient de quitter l’Oslo Foot Academy pour Villarreal. Il a signé avec le Sous-Marin Jaune jusqu’en 2028 et évoluera d’abord avec la réserve, pensionnaire de D3 espagnole.

« Cheikh Tidiane Thiam (7 novembre 2005) est un milieu de terrain sénégalais prometteur doté d’une grande puissance physique et d’un haut niveau technique. Un footballeur doté d’une bonne capacité associative et d’un don pour surmonter les lignes de pression à la fois dans la conduite et dans les passes », s’exclame Villarreal dans un communiqué publié sur son site officiel.

Cheikh Thiam, primer refuerzo para el Villarreal B 🤝🏻 Acuerdo de traspaso con la Oslo Football Academy Dakar ✍🏻 Se vincula al Villarreal hasta 2028 Benvingut 💛! 🔗 https://t.co/sQ7IJ1bgOm pic.twitter.com/UJDz3bhKIj — Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) June 2, 2025

wiwsport.com