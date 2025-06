Large vainqueur du Deportivo La Corogne ce dimanche, Elche du défenseur sénégalais Bambo Diaby est de retour en Liga, deux ans après sa relégation.

Une semaine après la promotion de Levante, Elche retrouve la Liga après avoir disposé du Deportivo La Corogne 4-0 lors de la dernière journée de Liga 2, ce dimanche. Les Franjiverdes auront profité d’une défense de fer (34 buts encaissés en 42 rencontres, meilleur total du Championnat) pour retrouver le plus haut niveau espagnol. Alors que Mirandés (3e), le Real Oviedo (4e), le Racing Santander (5e) et Almería devront passés par les play-offs, Elche aura été devancé de deux points par le champion Levante, vainqueur 1-0 d’Eibar dimanche et qui a acquis sa montée la semaine passée.

Les pensionnaires du Stade Martínez-Valero retrouve donc l’élite du football espagnol, deux ans après l’avoir quittée. Le club était descendu à l’issue de la saison 2022-2023, en finissant bon dernier de Liga, avec un faible total de 25 points en 38 journées. C’est aussi une belle récompense pour Bambo Diaby qui pourrait enfin découvrir un Championnat du top 5 européen. Le défenseur sénégalais de 27 ans, passé par Lokeren, Barnsley, Preston ou encore Sheffield Wednesday, a joué 22 matchs de Championnat avant qu’une blessure, subie au moins d’avril, ne mette fin à sa saison.

⭐️ 𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐃𝐀 ⭐️ 𝑺𝑶𝑴𝑶𝑺. 𝑫𝑬. 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹𝑨. 𝑫𝑰𝑽𝑰𝑺𝑰𝑶́𝑵. HEMOS VUELTO, FRANJIVERDES 🤍💚 pic.twitter.com/uQkIbEQEKd — Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf) June 1, 2025

wiwsport.com