La 22e journée du calendrier hippique sénégalais s’est tenue ce week-end avec, en point d’orgue, le très attendu Grand Prix El Hadji Amadou Diagne Sagor. Organisée dans un esprit de compétition et de tradition, cette journée a réuni les meilleurs chevaux et écuries du pays dans une ambiance marquée par la ferveur populaire et l’exigence du haut niveau.

Première course – Prix Victor Bancal

Réservée aux chevaux des groupes 2 et 3 sans gain, cette première course a été remportée par Maamu Kor, en 3 minutes 40 secondes. Le cheval du professeur Sakhir Thiam A s’est imposé devant Baye Mor Latskb Fall et Tonton Bassirou.

Deuxième course – Prix Cotonou 2

Réunissant douze chevaux des groupes 2 et 3 avec gain, cette course a vu la victoire de Dieyna, propriété de Sidy Ndao, avec un temps de 3 minutes 29 secondes. Mame Penda et Secrétariat sont respectivement arrivés deuxième et troisième.

Troisième course – Prix El Hadji Issakha Daro Djigo

Ouverte aux chevaux du PDA et PTA sans gain, cette épreuve a vu Amy Fall franchir la ligne en tête en 2 minutes 23 secondes. La jument d’Abdoulaye Diakhaté a été suivie de près par Las Palmas et Mame Ngoné.

Quatrième course – Grand Prix El Hadji Amadou Diagne Sagor

Épreuve reine de la journée, cette course de 1650 mètres réservée aux chevaux de groupe 1 et vainqueurs de groupe 2 a tenu toutes ses promesses. Ndam Li, encore une fois sous la propriété du professeur Sakhir Thiam, a dominé l’épreuve en 2 minutes 20 secondes. Il a devancé Birima Ma Mbenda et Arafath.

Cinquième course – Prix Rafet Ndiort

Pour clôturer la journée, la course PDA avec gain et PTA classes a sacré Selle Co Diop, cheval d’Amadou Celle Ndiaye, avec un chrono de 2 minutes 23 secondes. Nakhe Fall et Diewrigne complètent le podium.

Cette 22e journée confirme la vitalité du sport hippique sénégalais et l’attachement du public à cette discipline historique, entre traditions et modernité.

