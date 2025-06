Après la sélection U20 avec le Sénégal Youssoupha Sanyang évoluera désormais avec la sélection nationale de la Gambie, son pays de naissance.



L’ailier de 19 ans figure dans la liste des 23 joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur Jonathan McKinstry pour les matchs amicaux du mois de juin. La Gambie affrontera la Guinée Équatoriale et l’Ouganda lors de cette fenêtre internationale, au Maroc. Sanyang fait partie des 12 nouveaux joueurs appelés pour la première fois en équipe A.

Ancien joueur de Teungueth FC, Youssoupha Sanyang a disputé plusieurs matchs avec la sélection U20 du Sénégal, notamment lors du tournoi d’Accra en mars 2024.

Après six mois passés à Östers IF en Suède, son premier club en Europe, il est sur le point de rejoindre un nouveau championnat comme annoncé par wiwsport il y a quelques jours. Sanyang devrait passer une visite médicale avec le Slavia Prague avant de finaliser son transfert et rejoindre ses nouveaux coéquipiers.

wiwsport.com