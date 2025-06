Le défenseur irlandais d’Everton, présent en conférence de presse ce lundi, s’est exprimé sur la rencontre amicale face au Sénégal qui le verra retrouver ses coéquipiers en club Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye. Pour Jake O’Brien, c’est une affiche parfaite pour les Boys in Green en vue des prochaines qualifications pour le Mondial 2026.

Pour la première fois depuis 15 ans et une victoire en amical contre l’Algérie (3-0), le 27 mai 2010, l’Irlande va affronter à nouveau une nation africaine de football. En effet, le Trèfle s’apprête à accueillir le Sénégal à Dublin et dans l’antre de l’Aviva Stadium, ce vendredi 6 juin (18h45 GMT). Un duel entre Boys in Green et Lions qui mettra aux prises Jake O’Brien à ses coéquipiers d’Everton Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye.

Un match également synonyme de préparation pour les prochains tours des qualifications pour le Mondial 2026, en septembre prochain, quand l’Irlande se frottera à la Hongrie puis à l’Arménie. Et c’est à partir de là que jouer le Sénégal a tout son sens pour les partenaires d’O’Brien au vu de la qualité de l’effectif des Lions qui pourront évidemment compter sur Gana et Ndiaye dont l’ancien joueur de l’OL connaît leurs capacités.

« Une bonne chose de jouer contre le Sénégal »

« Ces deux-là sont clairement de très bons joueurs qui ont réalisé une très bonne saison en Premier League, a souligné Jake O’Brien lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 2 juin. Si l’on considère l’effectif du Sénégal dans son ensemble, on constate qu’il compte des joueurs très prolifiques et je pense que c’est une bonne chose pour nous de les affronter et de nous préparer pour les prochaines qualifications pour la Coupe du Monde. »

Absente du Mondial depuis 2002 – comme par hasard c’était l’année de la première et mémorable participation du Sénégal, l’Irlande, dans un groupe de qualifications avec aussi le Portugal, rêve d’un retour en Amérique du Nord en 2026. « Nous pensons tous avoir le niveau pour participer à la Coupe du Monde, estime O’Brien. [Contre le Sénégal] C’est une opposition différente de celle à laquelle nous sommes habitués, mais il est important de jouer contre ce type d’équipes et de savoir que nous sommes suffisamment bons pour les affronter. »

Jake O’Brien sur le Sénégal 🇸🇳🗣️

Le défenseur irlandais sait que le défi sera de taille ce 6 juin à Dublin.#SENIRL #LionsDeLaTéranga pic.twitter.com/4oGJxaHYkg — wiwsport (@wiwsport) June 2, 2025

