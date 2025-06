Ce samedi 31 mai 2025, Keur Massar a vibré autrement. Loin des terrains de football et des projecteurs des plus grandes compétitions, c’est dans la cour d’une école, au cœur de cette commune populaire de la banlieue dakaroise, qu’Édouard Mendy a écrit une nouvelle page de son histoire. Celle du retour aux sources. Celle d’un engagement profond pour l’avenir des enfants.

De 60 à 200 élèves : l’école Yakar change d’échelle

Créée pour offrir une éducation gratuite, moderne et structurée aux enfants défavorisés, l’école Yakar avait jusqu’ici une capacité d’accueil de 60 élèves. Grâce au soutien d’Édouard Mendy et de ses partenaires – notamment les startups PowerZ et Revibe – l’école pourra désormais accueillir jusqu’à 200 élèves dès la rentrée prochaine.

Un terrain omnisports sera également construit, pour faire du sport un pilier à part entière de l’éducation. “Études et sport seront au cœur de nos priorités”, a affirmé Jonathan Szwarc, fondateur du projet. Et avec Mendy comme parrain, ces mots prennent une toute autre dimension.

Un retour aux racines chargé d’émotion

Le gardien champion d’Afrique et vainqueur de la Ligue des Champions en Europe et en Asie n’a pu cacher son émotion. À Keur Massar, il est sur la terre de ses parents. Et ce qu’il y construit aujourd’hui n’est pas un simple geste philanthropique. C’est un message. “Je suis ému de savoir que ma famille, quand elle ira au marché, passera devant une école avec mon portrait. C’est fort. C’est très fort.” Cette proximité, cette humilité, cette volonté de servir au-delà du football : c’est ce qui a marqué cette journée.

Un discours fort, nourri d’épreuves

S’il inspire aujourd’hui toute une génération, c’est aussi parce qu’Édouard Mendy n’a jamais eu un parcours linéaire. Il rappelle d’ailleurs que sa route aurait pu s’arrêter bien avant ses premiers arrêts de classe mondiale.

Et pourtant, il n’a jamais lâché. “Pourquoi j’ai toujours gardé espoir ? Parce que je voulais rendre les gens autour de moi fiers. L’échec n’était pas une option. Il fallait que j’y arrive, peu importe la manière.”

Ce même espoir, il le voit aujourd’hui dans les yeux des élèves de l’école Yakar. “Quand j’ai vu les enfants dans les salles, en train d’apprendre, on est complètement dans la définition du mot ‘Yakar’. Et ça me remplit d’émotions, parce qu’on est dans ce qu’on veut transmettre.”

Le numérique comme levier d’égalité

L’introduction du jeu éducatif PowerZ, accessible sur des iPads fournis par Revibe, ses partenaires, marque un tournant. Grâce à ce dispositif numérique, les enfants de Keur Massar accèdent désormais à une pédagogie ludique, interactive, et adaptée aux standards internationaux.

Mendy n’est pas qu’un ambassadeur, il est porteur d’une vision. “Être meilleur que la veille ne doit pas être une option mais une obligation.” Ce mantra, il l’incarne et le transmet. Et c’est désormais sur le mur de l’école.

wiwsport.com