Le Jaraaf de Dakar s’est incliné ce dimanche en ligue 1 dans le cadre de la 26e journée. Le club de la médina perd ainsi la première place.

L’US Gorée prend les rênes du championnat. Après son succès samedi devant Teungueth FC (0-1), le club insulaire a assisté à la défaite du Jaraaf ce dimanche. Les hommes de Malick Daf ont en effet courbé l’échine pour la sixième fois de la saison contre le Casa Sports (1-0).

Le Jaraaf est ainsi relégué à la seconde place au classement à trois longueurs de l’US Gorée.

Lanterne rouge et dernier au classement, Oslo FA a subi sa quatorzième défaite de la saison. L’équipe a été battue sur la plus petite des marges par HLM Dakar.

Ajel de Rufisque et Wallydan (4e et 5e) comptent quant à eux le même nombre de points (39) à l’issue de cette journée. Les deux formations ont eu fait match nul (1-1) respectivement face à Génération Foot et Sonacos.

