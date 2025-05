À moins d’un mois de son combat face à Sa Thiès et malgré les semaines difficiles qu’il a vécues récemment, Zarco a rassuré ses fans qu’il était à 100% concentré sur ce duel contre le fils de feu Double Less.

Après l’épisode d’Abidjan, Zarco est de nouveau pleinement concentré sur la lutte sénégalaise. Le volcan de Grand Yoff s’est dit pas touché moralement après ce qui s’est passé dernièrement entre sa convocation à la DIC (Division des Investigations Criminelles) et au CNG.

« J’entends tout ce qui se dit mais moi je reste focus sur le 22 juin. J’ai failli aller en prison à cause de ce combat du 22 juin, donc ce sera la guerre le jour J. Je suis prêt » a-t-il déclaré sur Albourakh Évents.

Sur une très bonne dynamique, le tombeur de Gris Bordeaux compte ainsi poursuivre sur sa lignée malgré les énormes qualités de son adversaire.

« Je ne crois pas que Sa Thiès soit un adversaire redoutable pour moi. Je considère que Niang bu Ndaw et Ada Fass sont beaucoup plus forts que lui a l’heure actuelle. Après tout j’ai fréquenté Modou Lô pendant des années et on a affronté des lutteurs très coriaces dans nos carrières respectives. Ce n’est donc pas Sa Thiès qui va m’inquiéter ».

Wiwsport.com