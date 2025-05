Le Sénégal affronte la Sierra Leone à Nouakchott, ce samedi soir, en finale du Tournoi UFOA/A 2025. Face à un adversaire qui les a poussées au bout de leurs efforts en phase de groupes, les Lionnes veulent conserver leu titre et envoyer un bon signal à l’approche de la CAN.

C’est la première pierre sur laquelle elles doivent bâtir leur ambitieuse œuvre. À un peu moins d’un mois de la Coupe d’Afrique des Nations féminine au Maroc, où elles ambitionnent de franchir le dernier carré, les Lionnes disputent ce samedi soir (19h00 GMT), au Stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott, la finale du Tournoi UFOA/A 2025 contre la Sierra Leone. Face aux Sierra Queens, qui se sont payé l’autre favori du Mali en demi-finale (1-0), l’Equipe Nationale du Sénégal veut remporter le titre pour la troisième fois d’affilée.

En pleine confiance après un parcours quasiment sans accroc (3 victoires, 1 nul), les Sénégalaises ont encore montré une belle détermination, jeudi, en venant à l’usure du Liberia (1-0), en demi-finale. Si tout n’a pas été parfait, à l’image du dernier match de poule face à leurs adversaires du jour (1-1), cette victoire contre des Libériennes accrocheuses reste de bon augure dans la perspective de la CAN. Après le parcours historique en 2022 (quart de finale), les joueuses de Mame Moussa Cissé demeurent plus que jamais ambitieuses.

Un collectif à plein régime

L’animation offensive sénégalaise a montré de belles choses avec l’inévitable Hapsatou Malado Diallo, autrice de cinq buts et de deux passes décisives, et Ndeye Awa Casset, bien aidées par Haby Baldé, souvent appliquée sur les balles arrêtées. La bonne forme de ce trio offensif est une excellente nouvelle pour les Lionnes qui plus est vont pouvoir récupérer Ndeye Awa Diakhaté, Mama Diop, Korka Fall et Nguénar Ndiaye lors des prochaines semaines. Ces joueuses ayant raté ce Tournoi UFOA/A pour des engagements avec leurs clubs respectifs.

Côté défense, la charnière centrale composée par Meta Camara et Wolimata Ndiaye, en raison de l’absence de Mbayang Sow, a montré des choses intéressantes, comme c’est le cas avec Anta Dembélé et Maty Cissokho qui s’occupent bien des côtés. L’entrejeu avec Safietou Sagna et Bineta Korkel Seck tourne également bien. Donc avec cette finale, en guise de répétition générale avant la Coupe d’Afrique des Nations, les Lionnes sont dans les temps de passage qu’elles se sont fixés sur le chemin qui doit les mener plus loin qu’un quart de finale au Maroc.

