Une défaite, la perte du titre et des craintes. L’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est inclinée contre la Sierra Leone (1-0) samedi en finale du Tournoi UFOA/A 2025. Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont été méconnaissables avant de se saborder dans la dernière demi-heure. Loin d’être idéal à quasiment un mois de leur entrée en lice lors de la CAN au Maroc.

L’Equipe Nationale féminine du Sénégal a perdu son statut de double tenante du titre au Tournoi UFOA/A. Des Lionnes au visage peu conquérant se sont inclinées en finale, samedi soir au Stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott, face à la Sierra Leone (1-0). Après avoir parfaitement négocié leur parcours jusque-là, les filles de Mame Moussa Cissé ont malheureusement terminé par une défaite durant laquelle elles n’ont presque rien maitrisé. Une bien mauvaise manière de se tourner vers la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (5-25 juillet).

Pour cette finale synonyme de retrouvailles entre deux équipes qui se sont quittées par un 1-1 en poule, le sélectionneur, privé d’Haby Baldé, a pris la décision de titulariser Marie Diokh et Dramé, préférées à Cissokho et Safietou Sagna, pour ce qui a été la véritable surprise d’un onze de départ où l’entrejeu comptait également Sadigatou Diallo. Des choix qui ne se sont pas avérés payants. Tout au long de la rencontre, le Sénégal a eu du mal à poser véritablement son jeu, très peu fluide malgré quelques velléités de la part d’Hapsatou Malado Diallo.

Une finale ratée

Agressives et combattantes, les Sierra Queens ont montré que leur parcours historique jusqu’en finale n’était pas immérité. Elles ont largement bousculé l’équipe sénégalaise, surtout en première période. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup de maladresses dans les transmissions, dans la construction et, parfois au niveau de la finition notamment avec Sadigatou Diallo. Si Wolimata Ndiaye a réalisé un gros sauvetage devant une attaquante adverse, seule face au but (10e), c’est surtout la numéro 14 des Lionnes qui a raté l’occasion d’ouvrir le score (19e, 29e).

Mais c’est bien la Sierra Leone qui allait droit vers l’exploit, surtout après cette intervention ratée d’Adji Ndiaye, commettant un penalty sur Kumba Brima et permettant à Salamatu Kamara d’ouvrir le score (71e). Certes, on pourrait parler d’un arbitrage peu à l’avantage mais cela n’explique la performance globalement ratée et hors sujet des joueuses de Mame Moussa Cissé. En bref, un match – ou plutôt un tournoi – sur lequel il faudra tirer de meilleurs enseignements en vue de la CAN, surtout observant la suite de cet UFOA/A après les deux premiers matchs.

wiwsport.com