À quelques semaines de son combat contre Zarco, Sa Thiès a accordé un interview à Albourakh TV dans lequel il aborde la préparation de ce choc tant attendu par les amateurs.

Avant tout Sa Thiès a démenti les rumeurs qui lui prêtent l’intention de vouloir renvoyer le combat en déposant un certificat médical au CNG. Le fils de Double Less a fait savoir qu’il tenait plus que quiconque à affronter Zarco le 22 juin.

« Dieu merci je me sens bien actuellement et même si j’étais blessé ce combat aura lieu le 22 juin. Je vous rappelle que j’ai lutté avec une blessure lors de mes combats contre Boy Niang et Reug Reug » a-t-il souligné.

Sur la préparation de ce combat qui sonne comme une revanche pour Zarco, Sa Thiès

« Je me suis bien préparé et j’ai vraiment travaillé très dur. S’il plait à Dieu Zarco va tomber le 22 juin car on n’a pas les mêmes qualités en lutte pure. Depuis très longtemps je crois en moi et en mes qualités et j’ai eu un parcours difficile. Alors que lui (Zarco) a attendu pratiquement la fin de sa carrière pour enfin démontrer ses qualités ».

Wiwsport.com