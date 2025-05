Après avoir fait faux bond à Éric Favre Nation le 17 mai lors de son combat en MMA conte Kabiru Adériran, Zarco a présenté publiquement ses excuses au promoteur de l’événement.

La hache de guerre est en passe d’être enterrée entre Éric Favre Nation MMA et Zarco. Après avoir refusé de combattre en plus d’avoir créé un gros incident à Abidjan, le lutteur avait suscité une vive réaction de la part de l’organisateur Éric Favre et de son collaborateur Beuz. Ce dernier avait même laissé entendre d’intenter une action en justice contre le lutteur de Grand Yoff pour non respect de son contrat.

Mais cela pourrait ne pas aller au bout puisque Zarco a présenté ses excuses à toute l’organisation Éric Favre Nation MMA.

« Je présente mes sincères excuses à Beuz et à Monsieur Éric Favre pour ce qui s’est passé. C’était un malentendu. Ce que j’ai fait n’était pas intentionnel » a-t-il déclaré sur Albourakh TV.

