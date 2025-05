Arrivé au Centre de Formation du Clermont Foot en 2018, Baïla Diallo ne portera plus les couleurs du club la saison prochaine. En fin de contrat, le latéral gauche sénégalais de 23 ans a choisi de ne pas prolonger, malgré une offre soumise par les dirigeants clermontois.

Cette décision marque la fin d’une aventure de six ans, au cours de laquelle le joueur s’est progressivement imposé dans l’effectif professionnel. Cette saison, le défenseur sénégalais a disputé 33 matchs de Ligue 2, soit le meilleur total de rencontres jouées sur une saison depuis son arrivée. Formé à Clermont, il a également été prêté à deux reprises pour gagner en expérience : d’abord à l’US Orléans en 2021-2022, puis au SC Austria Lustenau en Autriche lors de l’exercice 2023-2024.

Le club lui a rendu hommage dans un message publié sur ses réseaux : « Merci pour tout Baila Arrivé au Centre de Formation en 2018, Baïla a toujours porté nos couleurs avec fierté et engagement. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son professionnalisme, son énergie et son esprit d’équipe. Merci Baïla pour ton passage au club et bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu resteras toujours un membre de la famille CF63« , peut-on lire dans le communiqué. Libre de tout contrat, Baïla Diallo est désormais à la recherche d’un nouveau défi.

