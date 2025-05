Le jeune défenseur sénégalais Mohamed Lamine Ndiaye ne prolongera pas son contrat avec l’AS Saint-Étienne et quittera le club librement à l’issue de la saison, dès juillet prochain.

Révélé au sein du club Espoirs de Guédiawaye, le joueur avait rejoint l’ASSE en 2023 dans le cadre du partenariat entre les deux structures. À seulement 19 ans, il incarnait un véritable espoir du centre de formation stéphanois. Initialement formé comme milieu de terrain, il a été repositionné avec succès en défense centrale. Il s’était rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe réserve évoluant en National 3.

Malgré cette progression et l’intérêt du staff technique, les négociations autour d’une prolongation n’ont pas abouti. Le club et le joueur n’ont pas trouvé d’accord, mettant ainsi un terme à une collaboration après seulement deux saisons. Ce départ prématuré laisse un goût d’inachevé pour l’ASSE, qui voit s’en aller l’un des profils les plus intéressants issus de son réseau de recrutement international. Libre de tout engagement, Mohamed Lamine Ndiaye est désormais en quête d’un nouveau projet pour poursuivre sa carrière.

wiwsport.com