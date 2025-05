Il réalisait une belle finale jusqu’à l’égalisation de Chelsea, mais la défaite logique du Real Betis (4-1) n’enlève en rien la belle saison de Youssouf Sabaly en Ligue Conférence. Auteur de deux passes décisives en huit matchs, le latéral droit sénégalais de 31 ans figure même dans l’équipe de la saison de C4.

Une belle reconnaissance pour un joueur qui a toujours été miné par les blessures.

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Conference League Team of the Season…#UECL pic.twitter.com/XnZGaAlahv

— UEFA Conference League (@Conf_League) May 29, 2025