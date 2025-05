Le FC Metz sera en Ligue 1 la saison prochaine, au grand dam du Stade de Reims qui descend en Ligue 2 après sept saisons dans l’élite. Tenus en échec à l’aller (1-1), les Messins et leurs Sénégalais sont allés l’emporter au Stade Auguste-Delaune (1-3), ce jeudi, avec notamment un but décisif d’Alpha Touré.

Le FC Metz se déplaçait ce jeudi soir en Champagne pour y affronter le Stade de Reims dans le cadre de la manche retour du barrage pour la montée en Ligue 1. La rencontre s’est soldée par une victoire des Grenats, après prolongations, sur le score de 1 buts à 3 ! Ce résultat, conjugué à celui du match aller disputé à Saint-Symphorien 8 jours plus tôt (1-1), permet à Metz et à sa colonie sénégalaise de valider officiellement leur retour dans l’élite du football national français, un an à peine après l’avoir quittée ! Reims du gardien Yehvann Diouf clôt une terrible saison et retrouve la Ligue 2, sept ans après.

Les premières minutes de la rencontre sont à l’avantage des Rémois, qui multiplient les assauts en direction de la cage Messine et forcent Pape Mamadou Sy à réaliser un premier bel arrêt à la 5ème minute de jeu, sur une frappe de Gbane. Après avoir repoussé avec succès les premières offensives locales, les Lorrains mettent à leur tour le pied sur le ballon et équilibrent les échanges, sans toutefois encore parvenir à inquiéter Diouf. Pape Sy se montre quant à lui une nouvelle fois décisif à la 35ème minute en se couchant parfaitement devant Diakité pour l’empêcher de conclure sur un centre tendu venu du flanc droit.

Alpha Touré, héros messin

A égalité après la pause, le Stade de Reims se montre à nouveau offensif au retour des vestiaires et ouvre finalement le score à la 57ème minute par le biais du Malien Tia (1-0). Les Messins ne s’avouent cependant pas vaincus et rétablissent l‘égalité vingt minutes plus tard grâce à une superbe frappe du gauche de Matthieu Udol, que Yehvann Diouf ne peut qu’effleurer (1-1). Malgré de nouveaux assauts locaux et un nouvel arrêt de Pape Sy dans le temps additionnel (90+3ème), le score n’évolue plus : direction les prolongations.

Les hommes de Stéphane Le Mignan remontent sur le terrain avec de bonnes intentions et acculent les Rémois dans leur moitié de terrain, mais rencontrent encore des difficultés à percer le rideau Rouge & Blanc qui se dresse devant la surface de Diouf. Il faut attendre la seconde période des prolongations et la 110ème minute de jeu pour voir les Messins récolter le fruit de leurs efforts et prendre l’avantage grâce à une réalisation du jeune milieu sénégalais Alpha Touré (1-2) ! 4 minutes plus tard, Gauthier Hein double l’avance des Grenats d’un superbe lob de 40 mètres et scelle définitivement le sort de la rencontre (1-3) !

wiwsport.com