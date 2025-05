Les grosses écuries ont décroché leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. AS Pikine, US Gorée ou encore Guédiawaye FC seront ainsi au rendez-vous au prochain tour.

Les matchs retour des huitièmes de finale de de coupe de la ligue ont été bouclés ce jeudi. Au stade Djaguili Bakayoko, l’US Gorée a renversé la situation en s’imposant (2-0) contre RS Yoff vainqueur du match aller 2-1.

Sonacos a aussi pris le dessus sur le Casa Sports aux scores cumulés. Les huiliers qui avaient remporté la manche aller 1-0 se sont contentés du match nul 0–0 pour décrocher leur qualification. De son côté, Waalydan a étrillé Diambars 3-0 pour se faire une place en quart de finale.

Après avoir été tenu en échec à l’aller, AS Pikine s’est quant à elle imposée sur la plus petite des scores ce jeudi. C’est sur ce même score que le voisin Guédiawaye FC s’est imposé face à Dakar Sacré cœur. Pour rappel, lors de la manche aller, il n’y avait pas de vainqueur entre les deux équipes.

En résumé les huit équipes qualifiées sont : Sonacos, Essamaye FC, Génération Foot, AS Pikine, Guédiawaye FC, US Gorée, Waalydan et Jamono Fatick.

