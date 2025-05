L’ASC Jaraaf disputera bien la finale de la Coupe du Sénégal 2025. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement tranché en faveur du club de la Médina, à la suite de l’évocation introduite après sa défaite en demi-finale contre Builders FC. Le match, conclu sur le score de 2-2 (3-5 aux tirs au but) en faveur de Builders, a été annulé et donné perdu sur tapis vert pour ce dernier.

La Commission de Discipline de la FSF, statuant en chambre du conseil, a déclaré l’évocation formulée par le Jaraaf recevable sur la forme et fondée sur le fond. Au centre du litige, l’irrégularité du joueur Cyprien Thiombane, aligné par Builders FC. Après analyse du fichier central FIFA CONNECT, les membres de la commission ont constaté l’existence de plusieurs licences contradictoires au nom d’un même joueur, enregistrées sous deux identités différentes, l’une mentionnant une naissance en 2002, l’autre en 2005.

Cette fraude sur l’identité a permis à Cyprien Thiombane d’évoluer en catégorie inférieure, faussant ainsi les conditions de participation au match. En conséquence, la FSF a donné le match perdu par pénalité à Builders FC (0-2) et attribué la victoire à l’ASC Jaraaf. La décision a également entraîné une suspension de six matches pour le joueur concerné, dont trois fermes. Builders FC a été sanctionné d’une amende de 100 000 francs CFA, dont 50 000 francs fermes, et devra en plus rembourser les frais d’évocation avancés par le club du Jaraaf.

Cette décision permet au club de la Médina, recordman de titres dans la compétition, de retrouver la finale, où il affrontera Génération Foot.

