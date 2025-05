Auteur d’une conclusion parfaite au terme d’une superbe action collective contre Newcastle retournée acrobatique contre Rennes fin octobre, l’attaquant de Chelsea est nominé pour le Trophée du plus beau but de la saison en Premier League.

Ils sont dix joueurs à être nominés pour remporter le Trophée du plus beau but de la saison 2024-2025 de Premier League. Nicolas Jackson en fait partie pour sa réalisation contre Newcastle United, lors de la 9e journée, le 27 octobre 2024. L’attaquant sénégalais avait ouvert le score pour Chelsea, vainqueur 2 buts à 1 dans cette rencontre.

On jouait la 18e minute de jeu, Cole Palmer adressa une délicieuse ouverture vers Pedro Neto. L’ailier portugais effaça Fabian Schar d’un subtile piqué et adressa un superbe centre à Jackson. Libre de tout marquage au second poteau, l’ancien du Casa Sports termina tranquillement l’action au fond des filets. Mais il y a de la concurrence pour le trophée.

Enjoy the 🔟 Guinness Goal of the Season contenders and vote for your favourite! 👇 — Premier League (@premierleague) May 28, 2025

