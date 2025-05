Touché à l’épaule lors d’un match de Championnat contre le Rayo Vallecano, le latéral droit sénégalais va pouvoir disputer la finale de Ligue Conférence avec le Real Betis et postule même pour une place de titulaire contre Chelsea.

Le latéral droit sénégalais du Real Betis, Youssouf Sabaly (33 matchs cette saison), sera apte à jouer la finale de Ligue Conférence contre Chelsea ce mercredi soir (19h00 GMT), à Wroclaw (Pologne). Victime d’une entorse de l‘articulation acromio-claviculaire gauche lors du nul 2-2 contre le Rayo Vallecano, le 15 mai dernier, le joueur de 31 a raté les deux derniers matchs de Championnat du Betis et semblait incertain pour cette finale.

Bonne nouvelle pour les supporters des Verdiblancos, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a fait son retour à l’entraînement et s’est correctement entraîné ce lundi, selon les informations du média espagnol ABC. Mieux, Sabaly postule pour une place de titulaire face aux Blues. Tout porte à croire qu’il sera préféré à Aitor Ruibal. De quoi donner plus d’envie aux Sénégalais de suivre cette finale et son duel avec Nicolas Jackson.

Sabaly, preparado para la final. El lateral diestro fue empleado por Pellegrini con los titulares en el entrenamiento del lunes. El técnico piensa en Aitor como polivalente para cubrir más posiciones durante el partido https://t.co/6yCUpWofsj #Betis @AFDLP — Mateo González (@Matglez) May 27, 2025

