Le Sénégal disputera ses deux matchs amicaux de juin sans son vice, capitaine emblématique. Pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2022 qu’il avait manquée sur blessure, Sadio Mané ne figure pas sur la liste du sélectionneur Pape Thiaw.

Une absence remarquée, mais visiblement assumée. Présent hier sur la pelouse avec Al-Nassr lors de la dernière journée de Saudi Pro League, l’attaquant sénégalais a disputé l’intégralité de la rencontre face à Al-Fateh. Pourtant, il ne rejoindra pas la Tanière pour affronter l’Irlande et l’Angleterre en amical. Interrogé sur ce choix, Pape Thiaw est resté sobre : « C’est une décision personnelle qui lui appartient, et en tant que sélectionneur, je respecte ce choix. Pour moi, le plus important, c’est le collectif. J’ai composé un groupe avec des joueurs disponibles, prêts à se battre avec fierté pour le maillot national », a fait savoir le technicien sénégalais.

