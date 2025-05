Le monde du sport sénégalais est en deuil. L’ancien athlète Ibou Faye, figure emblématique de l’athlétisme national, s’est éteint ce lundi à l’âge de 55 ans. Spécialiste du 400 mètres haies et du 400 mètres.

Durant plus d’une décennie, Ibou Faye a porté haut les couleurs du Sénégal sur les pistes africaines et mondiales. Champion d’Afrique, médaillé aux Jeux africains et finaliste aux Championnats du monde, il a su incarner l’excellence et la persévérance tout au long de sa carrière. Parmi ses faits d’armes les plus marquants, on retient son titre de champion d’Afrique du 400 m haies à Yaoundé en 1996, et ses performances aux Jeux africains, notamment l’or en 1995 à Harare et en 1999 à Johannesburg, où il établit son record personnel en 48’’30. Il a également brillé sur la scène mondiale en tant que demi-finaliste aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, où il contribua à la 4e place du Sénégal au relais 4 × 400 m, en signant un chrono de 3’00’’64, un record national toujours inégalé.

Au niveau national, Ibou Faye a dominé sa discipline, remportant à cinq reprises le championnat du Sénégal. Les hommages n’ont pas tardé. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a salué la mémoire d’« un athlète talentueux et dévoué, dont la contribution à l’athlétisme et au sport en général a été remarquable ». Quant à l’ancienne championne Amy Mbacké Thiam, elle a rappelé que Faye était « un passionné, un homme engagé pour son pays, un modèle pour les générations futures ».

