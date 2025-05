Makane Mbengue a mis le CNG devant le fait accompli. Le fils du Don King a interpellé ledit comité de gestion pour qu’il fasse le nécessaire afin de vérifier si blessure de Reug Reug est avérée ou non.

Malgré les rumeurs qui courent sur l’éventualité d’un nouveau report du combat Reug Reug v Boy Niang, le promoteur Makane reste toujours confiant quant à la tenue de ce duel le 29 juin. Le promoteur de Gaston Productions a appelé le CNG à prendre ses responsabilités en faisant au plus vite le diagnostic de la blessure de Reug Reug pour clore et chapitre et se diriger vers ce combat qui avait initialement été calé au 1er janvier.

« Il y’a des rumeurs sur l’éventualité d’un nouveau report du combat. Certes Reug Reug m’a appelé pour dire qu’il est blessé mais c’est au CNG de certifier cette blessure. Et pour ce faire il fait que le lutteur soit présent physiquement pour être consulter par les médecins du CNG. Jusqu’à preuve du contraire, je considère que le combat Reug Reug v Boy Niang se tiendra le 29 juin. C’est dans ce genre de situation qu’on a besoin de sentir le CNG qui doit prendre ses responsabilités. Maintenant on saura si Malick Ngom est digne d’être président ou non » a-t-il confié.

Wiwsport.com