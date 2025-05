Ce mardi 27 mai 2025, Pape Thiaw a dévoilé sa liste pour le rassemblement de juin. L’Equipe Nationale du Sénégal affrontera en amical l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10 juin).

L’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à disputer un rassemblement des plus passionnants. Les Lions retrouveront les joutes amicales en affrontant l’Irlande (6 juin, à Dublin) et l’Angleterre (10 juin, à Nottingham). Un palpitant « british tour » avant de partir en vacances pour les partenaires de Kalidou Koulibaly. Pour ce faire, Pape Bouna Thiaw a dévoilé une liste de 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Sénégal lors de ces deux rencontres. Un groupe avec quelques surprises de la part du sélectionneur.

Comme on s’y attendait, Assane Diao, blessé avec Como, ne fait pas partie du groupe. En revanche, plusieurs joueurs, absents pour cause de blessures lors de la dernière trêve internationale, font leur retour. Il s’agit d’Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Mamadou Lamine Camara et Idrissa Gueye sont appelés pour la première fois, alors que Cheikh Tidiane Sabaly fait son retour. Mais la plus grosse surprise concerne l’absence de Sadio Mané. Le sélectionneur a expliqué que c’est une décision personne de la part du joueur. Habib Diallo, blessé avec le Damac FC, est aussi absent. Tout comme Ilay Camara.

La liste des Lions pour juin

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Rodez), Yehvann Diouf (Stade de Reims)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Antoine Mendy (Nice), Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Idrissa Gueye (Everton), Krépin Diatta (AS Monaco), Habib Diarra (Strasbourg), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane)

Attaquants : Ismaila Sarr (Crystal Palace), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Boulaye Dia (Lazio), Abdallah Sima (Stade Brestois), Cheikh Sabaly (FC Metz), Idrissa Gueye (FC Metz)

https://twitter.com/wiwsport/status/1927328971290554454

wiwsport.com