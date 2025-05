Pas de passe de trois pour l’Equipe Nationale féminine du Sénégal. Victorieuses de la Guinée (2-1) et de la Gambie (6-0), les Lionnes ont été tenues en échec par la Sierra Leone, ce lundi (1-1) à l’occasion de leur troisième et dernier match de poules du Tournoi UFOA/A 2025. Avec ce point, elles terminent premières du groupe et affronteront le Liberia en demi-finale, alors que la Sierra Leone défiera le Mali.

Un match nul à relativiser mais qui doit donner une bonne piqûre de rappel. Ce lundi soir, au Stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott (Mauritanie), l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a dû se satisfaire d’un partage de points face à son homologue de la Sierra Leone (1-1) dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes du Tournoi UFOA/A 2025. Au cours d’un match largement dominé par les Lionnes, c’est un but gag en tout début de match qui a failli permettre aux Sierra Léonaises de venir à bout de leurs adversaires. Mais la meilleure joueuse depuis le début du Tournoi, Hapsatou Malado Diallo, a sauvé les siennes en fin de partie.

Ce score permet au Sénégal de terminer à la première place du classement et de devoir affronter le Liberia, jeudi (19h00 GMT), en demi-finale. La Sierra Leone, elle, défiera le Mali. Pour les filles de Mame Moussa Cissé, la préparation à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc continue, avec un groupe qui apparaît de plus en plus élargi et soudé. Après leurs deux premiers succès dans le Tournoi, face à la Guinée (2-1) et à la Gambie (6-0), les coéquipières de Safietou Sagna, malgré un onze très remanié, voulaient finir les poules avec encore une bonne note afin d’aborder au mieux le prochain tour. Mais leurs ambitions ont vite été remises en cause dans ce match.

Les Sierra Queens ont en effet ouvert le score dès la 2e minute de jeu, profitant d’une grosse boulette de Khady Faye et de sa défense. Sur une relance adverse, Aissatou Fall laisse le soin de la balle à sa gardienne pour qu’elle se dégage. Sauf que la portière des Aigles de la Médina a raté son dégagement et envoyé le ballon droit sur la tête de Marian Jumu qui bat une défense sénégalaise trop lente. La suite, les Lionnes ont monopolisé le ballon et enchaîné les occasions nettes (8e, 16e, 31e, 41e, 45e+2), même en seconde période (54e, 73e, 86e). Il a finalement fallu un coup de tête de Malado sur un corner d’Haby Baldé (87e) pour afin battre une immense Hannah Juana, presque infranchissable. L’attaquante de Galatasaray en est désormais à quatre buts en trois matchs.

