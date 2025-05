Gros camouflet pour Al-Nassr. Renversés sur la pelouse d’Al-Fatteh (3-2), ce lundi dans le cadre de la 34e et dernière journée de Saudi Pro League, les partenaires de Sadio Mané, pourtant buteurs, ne se qualifieront pas pour la prochaine édition de la Ligue des Champions d’Asie.

Ce lundi soir se jouait la 34e journée du Championnat saoudien. Une dernière journée à fort enjeu dans la course pour la Ligue des Champions, notamment pour Al-Nassr. Alors qu’ils n’avaient pas leur destin en main, même en cas de victoire, les hommes de Stefano Pioli ont fait pire en se faisant renversant sur le terrain d’Al-Fateh (3-2).

Cristiano Ronaldo a ouvert le score (42e), mais Vargas a égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps (45e+4). En seconde période, Sadio Mané a redonné l’avantage à Al-Nassr (75e), avant que Batna n’égalise pour Al-Fateh. Finalement, Machado a inscrit le but de la victoire pou les locaux dans les arrêts de jeu (90e+6).

Le 18e but de Sadio Mané cette saison n’aura donc pas suffi à Al-Nassr pour éviter une défaite et de terribles conséquences. En effet, Le Mondialiste termine à la troisième place du classement ce qui lui écarte toutes ses chances de jouer en Ligue des Champions asiatique la saison prochaine. C’est Al-Ittihad et Al-Hlilal qui y seront.

⚽️ SADIO MANÉ ! Il faut un match nul du côté d’Al Hilal désormais mais ça semble compliqué. Al Fateh 1 – 2 Al Nassr pic.twitter.com/X0FsPgG3uf — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 26, 2025

