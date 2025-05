L’aventure d’Ibrahima Wadji à l’AS Saint-Étienne est arrivée à son terme. Recruté en 2022 en provenance de Qarabag pour environ un million d’euros, l’attaquant sénégalais de 30 ans ne sera pas retenu par les Verts cet été. Son contrat, qui expire le 30 juin, ne sera pas renouvelé.

Après des débuts prometteurs en Ligue 2 avec 12 buts et 4 passes décisives en 30 matchs, Ibrahima Wadji n’a pas réussi à s’imposer en Ligue 1 alors que le club du Forez va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Gêné par plusieurs blessures cette saison, il n’a disputé que 10 matchs sans inscrire le moindre but. Malgré un but décisif en barrages contre Metz qui avait permis la montée en 2024, son bilan global reste insuffisant pour convaincre le club ligérien de le prolonger.

Désormais libre de tout contrat, le joueur sénégalais est annoncé dans le viseur de Qarabag, son ancien club. Le champion d’Azerbaïdjan, qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, chercherait à renforcer son secteur offensif. L’international sénégalais y avait inscrit 20 buts en 36 matchs lors de son premier passage. Des discussions seraient déjà en cours entre les deux parties.

wiwsport.com