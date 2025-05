Le Trophée du meilleur footballeur africain de la saison en LaLiga a été dévoilé ce dimanche, et c’est l’international ghanéen Iñaki Williams qui a été élu, devant Pape Gueye et Enzo Boyomo.

Le suspense est levé au sujet du meilleur joueur africain de LaLiga pour la saison 2024-2025 ! Ce dimanche 25 mai, jour de la 38e et dernière journée du Championnat espagnol, la récompense du meilleur footballeur africain de LaLiga a été dévoilée. Ainsi, le lauréat pour cette saison est Iñaki Williams. L’international ghanéen (30 ans, 23 sélections, 2 buts) succède à lui-même et devient le premier lauréat consécutif de l’histoire du prix. Il devance le milieu de terrain international sénégalais Pape Gueye (26 ans), auteur tout aussi d’une belle saison avec Villarreal (34 matchs, 4 buts en Championnat) et le défenseur central camerounais d’Osasuna Flavien Enzo Boyomo (23 ans)..

« Un véritable honneur de représenter nos racines »

« Un prix comme celui-ci signifie toujours que vous êtes sur la bonne voie, réagit l’attaquant de l’Athletic Bilbao. Je suis très heureux et fier de l’avoir remporté deux années de suite. J’espère pouvoir décrocher une troisième. Sachant que LaLiga a toujours compté des joueurs africains ou issus de l’immigration africaine, c’est un véritable honneur de pouvoir représenter nos racines d’une certaine manière, de donner de la visibilité dans un Championnat aussi spécial, qui a toujours été suivi. C’est magnifique pour les jeunes à travers l’Afrique. Je suis vraiment heureux. J’espère que les joueurs africains continueront à avoir un impact en LaLiga, car nous faisons tous du bon travail. »

Auteur de six buts et huit passes décisives en 35 matchs de Championnat, Iñaki Williams n’a pas toujours été en réussite cette saison contrairement aux précédentes. Mais le numéro 9 des « Lions » a eu son rôle dans la belle campagne des siens, quatrièmes et qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. « A l’Athletic, nous avons actuellement une excellente combinaison de jeunes talents et de joueurs plus expérimentés, et nous jouons un football incroyable. Nous espérons que la saison prochaine, nous pourrons réaliser une belle campagne en Ligue des Champions. Nous savons qu’en continuant à grandir en tant qu’équipe, notre performance est de plus en plus reconnue. »

