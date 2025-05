Le Stade Léopold Sédar Senghor, fraîchement rénové, a vibré samedi au rythme du Meeting international d’athlétisme de Dakar. Près de 160 athlètes, dont une trentaine de figures de renom, ont pris part à cette première grande compétition sur la piste remise à neuf grâce au soutien de la Chine.

Pour Sara Oualy, président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA), ce rendez-vous a été marqué par des performances jugées « acceptables ». « Les athlètes présents au meeting n’ont pas réalisé des performances de niveau mondial. Mais ces performances sont acceptables », a-t-il déclaré à l’APS. Si deux piliers de la discipline, Louis François Mendy (110 m haies) et Cheikh Tidiane Diouf (400 m), étaient absents, d’autres talents nationaux comme Saly Sarr et Amath Faye au triple saut ont représenté fièrement le pays. « Ils ont joué leur partition », s’est félicité le président de la FSA.

Au-delà des résultats, ce meeting était aussi un test grandeur nature pour les officiels sénégalais appelés à officier lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. « Ce meeting a été un test pour nos officiels », a souligné Sara Oualy, mettant en avant l’importance de l’événement dans la préparation du grand rendez-vous international. Le public, quant à lui, a répondu présent. Des milliers de spectateurs, majoritairement des enfants, ont rempli les gradins. « C’est un sentiment de joie et d’allégresse. Ça montre vraiment que le public va recoller avec l’athlétisme », s’est réjoui le président de la FSA. Toutefois, il reconnaît qu’un travail reste à faire, notamment en matière d’encadrement et de préparation : « Il manque de l’encadrement, des séances d’entraînement et des camps pour accompagner la relève. »

