En déplacement au Stade Babacar Gueye ce dimanche, le Dakar Université Club s’est incliné 2-0 face à l’AS Kaffrine. Les Universitaires stagnent à la 12e place du classement

À cinq journées de la fin, le Dakar Université Club n’a pas assuré son maintien en Ligue 2. Privée de plusieurs joueurs pour blessure (Pape Assane Cissé, Mansour Seck, Amadou Thiaw, Aziz Mbodj, Aldiouma Djilabodji, Fallou Faye), la formation de Boubacar Arfang Mané s’est inclinée lors de son déplacement à Kaffrine (2-0), ce dimanche, dans le cadre de la 25e journée.

Le DUC reste désormais sur une série de six matchs sans victoire et stagne à la 12e place avec six points d’avance sur le premier relégable. Justement, la prochaine journée sera capitale pour les Universitaires pour se relancer d’autant plus qu’ils accueilleront la Renaissance Sportive de Yoff, première relégable. De toute façon, tout reste toujours ouvert dans le Championnat.

wiwsport.com