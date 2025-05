Pape Habib Gueye et Aberdeen ont créé le bel exploit en remportant la Coupe d’Ecosse face à l’ogre du Celtic Glasgow après tirs au but, ce samedi (1-1, 4-3 t.a.b).

Un exploit monumental qui récompense une grosse saison malgré les difficultés connues durant la seconde partie. Après 35 ans d’attente, l’Aberdeen Football Club a remporté la Coupe d’Écosse, ce samedi, en venant à bout aux tirs au but du Celtic Glasgow (1-1, 4-3 t.a.b.), pourtant champion et double tenant du titre. Les deux buts de la finale ont été inscrits contre leur camp : le Celtic a d’abord ouvert le score par l’intermédiaire d’Alfie Dorrington, malheureux à la réception d’un corner (39e), puis Aberdeen a égalisé sur une bourde du gardien adverse, Kasper Schmeichel, qui a mal jugé la trajectoire d’un centre (83e).

Le cinquième du dernier Championnat écossais a ensuite été plus adroit lors de la séance de tirs au but en réussissant chacun de ses essais, alors que le Celtic en a manqué deux. Le dernier sacre d’Aberdeen dans cette compétition remontait à 1990 : en finale, les Dons avaient déjà battu le Celtic (0-0, 9-8 aux tirs au but). C’est donc un premier trophée en carrière pro pour l’attaquant sénégalais Pape Habib Gueye. L’ancien joueur Darou Salam a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 28 matchs, alors qu’une blessure l’a écarté des terrains de septembre à quasiment février. Ils seront en Europa League la saison prochaine.

ABERDEEN FOOTBALL CLUB. 2024/25 SCOTTISH CUP WINNERS!! pic.twitter.com/rLKgKUUztH — Aberdeen FC (@AberdeenFC) May 24, 2025

