La RS Berkane a gagné la Coupe CAF en arrachant le nul (1-1) face au Simba SC, ce dimanche après-midi en finale retour. Leur victoire de l’aller (2-0) permet aux partenaires de Mamadou Lamine Camara et Paul Valère Bassène de décrocher le trophée pour la troisième fois de leur histoire du club.

Probant vainqueur à l’aller (2-0), la Renaissance Sportive de Berkane a su se reposer sur cette avance pour décrocher la Coupe de la Confédération, malgré un match accroché sur la pelouse du Simba Sporting Club (1-1). Dos au mur, les Tanzaniens se ruaient à l’assaut du but marocain. Simba a mené relancé le suspense dès le premier quart d’heure avec l’ouverture du score de Joshua Mutale (17e).

Mais alors qu’elle s’est créée très peu d’occasions, la formation tanzanienne s’est rendu la tâche beaucoup plus difficile lorsque son milieu de terrain Yusuph Kagoma a écopé d’un carton rouge (50e). Cette expulsion a permis à la RS Berkane de reprendre le contrôle de la rencontre. C’est finalement l’égalisation de Soumaila Sidibé dans les arrêts de jeu (90e+3) qui met fin au suspense dans cette finale polémique.

Zanzibar restera donc à jamais la terre du troisième sacre africain en Coupe de CAF de la Renaissance Sportive de Berkane, après les titres en 2020 et 2022. C’est aussi un deuxième trophée dans cette compétition pour le milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara, buteur en demi-finale aller, alors que son compatriote attaquant Valère Bassène, auteur de 4 buts en 12 matchs, est sacré pour la première fois.

CHAMPIONS. HISTORY. RS BERKANE! 🏆

A historic moment for the Moroccans, winning the 2024/25 #TotalEnergiesCAFCC title! 🇲🇦 pic.twitter.com/MMiLhQhyM4

— TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 25, 2025