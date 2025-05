Après un succès sans grande difficulté face à la Guinée (2-1), l’Equipe Nationale féminine du Sénégal défie la Gambie ce samedi au Stade de la Capitale (Nouaktchott, 16h00 GMT) pour le deuxième match du Tournoi UFOA/A.

Nouvelle sortie pour l’Equipe Nationale féminine du Sénégal dans le cadre du Tournoi UFOA/A, phase importante dans la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (du 5 au 26 juillet). Deux jours, oui deux petits jours seulement après un succès plutôt tranquille face à la Guinée (2-1), les Lionnes de Mame Moussa Cissé défient une autre nation à leur portée avec la Gambie en face. Objectif : enchaîner une deuxième victoire afin de s’ouvrir la voie des demi-finales.

Avec un groupe de 20 joueuses convoquées pour ce rassemblement, sans donc plusieurs cadres, le sélectionneur devrait poursuivre ses expérimentations et sa revue d’effectif. Satisfait de la performance de son groupe face à la Guinée, Mame Moussa Cissé continue sa quête de l’équipe idéale à quelques semaines du grand événement continental. Ce match doit aussi permettre à ses Lionnes de retrouver un peu plus d’efficacité offensive et davantage de sérénité défensive.

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Gambie vs Sénégal

Nos lionnes jouent cet après-midi contre le voisin gambien leur deuxième match de groupe. ⏰ Coup d’envoi : 16h00

📲 #GAMSEN | #UFOAA2025 pic.twitter.com/hW7Gu1pbiy — FSF (@Fsfofficielle) May 24, 2025

