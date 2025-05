L’Equipe Nationale du Sénégal clôture sa saison avec deux rencontres amicales, contre l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10). On le sait depuis hier, la liste de Pape Thiaw sera dévoilée mardi, et celle-ci devrait ressembler à du classique. Avec tout de même des retours très importants et peut-être une voire deux nouveautés au plus.

La saison 2024-2025 se termine prochainement pour l’Equipe Nationale du Sénégal et ses joueurs. Car seul Kalidou Koulibaly est susceptible de voir son été prolongé avec la Coupe du Monde des Clubs (14 juin – 13 juillet) qu’il devrait disputer avec Al-Hilal. Mais avant de partir en vacances, 26 ou 27 joueurs, a priori, devraient poursuivre l’exercice en cours de quelques petites semaines supplémentaires, afin d’honorer le maillot national. Les Lions doivent se rendre en Grande Bretagne pour affronter l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10 juin) en amical.

Un forfait mais plusieurs retours

En vue de ces deux rencontres qui se disputeront respectivement à l’Aviva Stadium de Dublin et au City Ground de Nottingham, Pape Thiaw doit dévoiler sa liste ce mardi 27 mai (11h00 GMT). Mais à quoi devrait ressembler le groupe du sélectionneur ? Contrairement au dernier rassemblement, où il avait été contraint de renoncer à plusieurs joueurs pour cause de blessures, Thiaw peut maintenant se targuer d’avoir un groupe quasiment au complet. C’est d’ailleurs ce qui entraînera l’un des changements majeurs dans sa convocation.

D’abord, l’ancien entraîneur de Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie (NGB) ne pourra pas compter sur Assane Diao. Appelé en mars pour la première fois, l’attaquant de Como, 19 ans, a été victime d’une fracture de fatigue le 23 avril dernier, et ne sera pas opérationnel pour en découdre avec les Boys in Green et les Three Lions. En revanche, ce secteur offensif verra les retours d’Habib Diarra, d’Iliman Ndiaye et de Nicolas Jackson. Les trois joueurs n’étaient pas présents lors du rassemblement contre le Soudan (0-0) et le Togo (2-0), ils étaient blessés tous trois.

Toujours dans cette liste de revenants, les Lions devraient pouvoir compter sur leurs deux latéraux gauches habituels à savoir Ismail Jakobs et El Hadji Malick Diouf. Le joueur de Galatasaray, régulièrement miné par les blessures ces derniers mois, n’est plus venu en sélection depuis octobre. Malgré un temps de jeu limité, il a repris avec les champions de Turquie et sera à la disposition de Thiaw, tout comme son concurrent, revenu plus tôt que prévu d’une blessure avec le Slavia Prague. De fait, avec ces retours, des joueurs présents en mars devraient donc céder leur place. Au vu des statuts, il est fort probable que ça soit Moussa Ndiaye, Dion Lopy, Cheikh Niasse, Richard Sagna.

La tentation Ousseynou Niang

De son côté, auteur d’une belle saison avec le Stade Brestois, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (23 ans) a des chances de pouvoir retrouver les Lions pour la première fois depuis un an. Enfin, c’est assez peu probable mais il ne faudrait pas écarter totalement la possibilité d’une première convocation pour le défenseur de l’AC Milan Malick Thiaw (23 ans). Toutefois à l’heure actuelle, la seule éventuelle surprise dans cette liste pourrait venir d’Ousseynou Niang (23 ans). Leader de Pro League avec l’USG à une journée de la fin du Championnat, l’ailier de l’Union Saint-Gilloise réalise une belle saison en Belgique et semble cocher plusieurs cages pour figurer dans les plans de Pape Thiaw.

La potentielle liste des Lions pour Irlande et Angleterre

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Rodez), Yehvann Diouf (Stade de Reims)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Antoine Mendy (Nice), Ilay Camara (Standard de Liège), Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Idrissa Gueye (Everton), Krépin Diatta (AS Monaco), Habib Diarra

Attaquants : Nicolas Jackson (Chelsea), Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Habib Diallo (Damac FC), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Boulaye Dia (Lazio), Abdallah Sima (Stade Brestois) ou/et Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise)

