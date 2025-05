Ce samedi 24 mai 2025, le Stade de Reims s’apprête pour la première fois depuis 1977 à disputer la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Un match contre un poids lourd qui intervient dans un contexte délicat pour les partenaires de Yehvann Diouf, engagés en parallèle dans une lutte pour son maintien en Ligue 1.

Voilà 48 ans que le Stade de Reims n’avait plus atteint une finale de la Coupe de France. Pour la première fois depuis 1977, le club champenois s’est hissé jusqu’à cette phase du tournoi compétition et s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain ce samedi 24 mai à 19h00 GMT au stade de France (Saint-Denis)

Un match crucial, avec l’espoir de décrocher un trophée majeur et une qualification en Ligue Europa. Une victoire manquée de peu le 18 juin 1977, puisque les Rouge et Blanc s’étaient inclinés 2-1 face à l’AS Saint-Étienne, malgré une ouverture du score. Mais cette année, derrière l’euphorie d’un potentiel titre national se cache l’angoisse d’une possible relégation en Ligue 2.

Lors de la dernière journée de championnat, la défaite à Lille (2-1), combinée à la victoire in extremis du Havre à Strasbourg, a fait tomber Reims à la 16e place. Un classement synonyme de barrage pour le maintien en Ligue 1, priorité du club, comme l’a déclaré l’entraîneur Samba Diawara en poste depuis février.

Situation inédite

À l’issue d’une saison en montagnes russes, le Stade de Reims se trouve ainsi dans un contexte particulièrement délicat. Le 21 mai, la première échéance des matchs de relégation face au FC Metz, 3e de Ligue 2, s’est soldée par un nul, laissant le suspens entier avant le match retour le 29 mai à Reims.

Et entre les deux : une finale face au PSG, tenant du titre et en quête d’un 16e titre qui aborde le match avec confiance. En demi-finale, le club parisien a renversé Dunkerque (4-2) après avoir été mené 2-0. Pour cette saison, c’est même un triplé historique qui est visé, après avoir remporté le championnat et étant en lice pour la Ligue des champions.

